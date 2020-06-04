Проти очільника МОЗ відкрито справу

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 15:01

Справу відкрили за ініціативи представниці партії «Голос» Олександри Устінової.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що СБУ відкрила справу проти очільника МОЗ Максима Степанова. Відповідну інформацію надала представниця політсили «Голос» Олександра Устінова.

«Сьогодні через суд змусила СБУ відкрите кримінальне провадження проти міністра охорони здоровя Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме ДИВЕРСІЮ проти країни», - написала вона у соцмережі.

За її словами, диверсія – це коли МОЗ ділить гроші, виділені на захист лікарів, поки ті помирають.

Олександра Устінова додала, що спочатку СБУ відмовляла їй у відкритті кримінального провадження.