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Наталія Діденко попередила, що літня погода, нарешті, прийде в Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, синоптик Наталія Діденко порадувала українців свіжим прогнозом погоди. За її словами, температура повітря в України невпинно йде вгору.
«Вже завтра температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси», - зазначила вона.
Опади у вигляді дощу найбільш ймовірні у північних областях, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині. Тим часом у столиці очікується дощ з грозою та до +22+24 градусів.
Діденко додала, що з 6 червня ставатиме ще тепліше й наступний тиждень буде сухим та спекотним.
14:22: Сухо та спекотно – Синоптик представила новий прогноз для українців
12:07: Открытое письмо писателя Артура Балаева депутату Александру Свиренко
11:49: Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею
11:12: Екологічна катастрофа у Росії – Путіну стало цікаво, чому річки червоні
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