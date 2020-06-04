Сухо та спекотно – Синоптик представила новий прогноз для українців

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 14:22

Наталія Діденко попередила, що літня погода, нарешті, прийде в Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, синоптик Наталія Діденко порадувала українців свіжим прогнозом погоди. За її словами, температура повітря в України невпинно йде вгору.

«Вже завтра температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси», - зазначила вона.

Опади у вигляді дощу найбільш ймовірні у північних областях, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині. Тим часом у столиці очікується дощ з грозою та до +22+24 градусів.

Діденко додала, що з 6 червня ставатиме ще тепліше й наступний тиждень буде сухим та спекотним.