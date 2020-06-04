В МОЗ заговорили про посилення карантину

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Причина такого ходу подій – збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу, зазначивши, що в Україні можливе посилення карантину. Причина такого ходу подій – різке збільшення кількості нових хворих на коронавірусу.
Як відомо, за минулу добу було зафіксовано 588 нових хворих.
«У нас сьогодні, з одного боку, є рекорд за кількістю людей, які одужали, - 602 людини. А з іншого боку - антирекорд за кількістю хворих, підтверджених випадків – 588», - йшлось у заяві міністра.
За його словами, якщо не дотримуватися проти епідеміологічних заходів, кількість хворих може рости й надалі. Він не виключив, що у разі збільшення кількості нових випадків МОЗ рекомендуватиме додаткові заходи.
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