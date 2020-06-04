Мендель за рік стала мільйонеркою

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Прес-секретар Володимира Зеленського задекларувала свої доходи.
Новину передає «Преса України».
Прес-секретар президента України Володимира Зеленського, Юлія Мендель, за рік встигла стати мільйонеркою. У минулому році вона заробила 935 тис. грн. Так, журналісти проаналізували декларацію Мендель на сайті НАЗК.
Відомо, що в середньому в місяць Юлія Мендель заробляла 77,9 тис. грн. Ще 298 тис. грн. у неї було від попередньої роботи у Світовому банку та 267 тис. грн було зароблено нею в якості журналіста.
До слова, у 2018 році Мендель купила квартиру у столиці за 1,2 млн грн. Наразі прес-секретарю Зеленського 33 роки.
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11:49: Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею
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