Мендель за рік стала мільйонеркою

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 13:19

Прес-секретар Володимира Зеленського задекларувала свої доходи.

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського, Юлія Мендель, за рік встигла стати мільйонеркою. У минулому році вона заробила 935 тис. грн. Так, журналісти проаналізували декларацію Мендель на сайті НАЗК.

Відомо, що в середньому в місяць Юлія Мендель заробляла 77,9 тис. грн. Ще 298 тис. грн. у неї було від попередньої роботи у Світовому банку та 267 тис. грн було зароблено нею в якості журналіста.

До слова, у 2018 році Мендель купила квартиру у столиці за 1,2 млн грн. Наразі прес-секретарю Зеленського 33 роки.