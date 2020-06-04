Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею
  • Зеленський зібрався дати українцям якісну вищу освіту
  • Усі жителі міста Ухань пройшли тест на COVID-19

Мендель за рік стала мільйонеркою

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 13:19
Версія для друку
Мендель за рік стала мільйонеркою

Прес-секретар Володимира Зеленського задекларувала свої доходи.

Новину передає «Преса України».

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського, Юлія Мендель, за рік встигла стати мільйонеркою. У минулому році вона заробила 935 тис. грн. Так, журналісти проаналізували декларацію Мендель на сайті НАЗК.

Відомо, що в середньому в місяць Юлія Мендель заробляла 77,9 тис. грн. Ще 298 тис. грн. у неї було від попередньої роботи у Світовому банку та 267 тис. грн було зароблено нею в якості журналіста. 

До слова, у 2018 році Мендель купила квартиру у столиці за 1,2 млн грн. Наразі прес-секретарю Зеленського 33 роки.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції