В Одесі 12-річний позмагався на дорозі з копами

Сухо та спекотно – Синоптик представила новий прогноз для українців 14:22
Открытое письмо писателя Артура Балаева депутату Александру Свиренко 12:07
Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею 11:49
Екологічна катастрофа у Росії – Путіну стало цікаво, чому річки червоні 11:12
Українця, який направив вантажівку на мітингувальників в США, відпустили 08:31
У Мережі посміялись з депутатки у «циганському» наряді 15:13
7 областей та Київ не побачать послаблення карантину – МОЗ 14:42
В Україні пішоходів зможуть штрафувати за ходіння без світловідбивних елементів 14:17
Ликвидировать мэра Запорожья Поляка приказал лично Янукович 13:33
Протести у США – Джордж Буш виступив проти поліцейського насильства 12:46
Дитина каталась на «євроблясі» в нічний час.
Новину передає «Преса України».
У Facebook-спільноті «Траса Е-95» повідомили про інцидент в Одесі. Тут 12-річний хлопець влаштував автоперегони з поліцією. Подія мала місце вночі.
Наразі відомо, що юний гонщик катався на «євроблясі». Щоб дістатись до керма, він використав подушку. Перегони завершились тим, що дитина в’їхала в стовп та зачинилась у машині. Після цього навколо машини зібрались поліція та перехожі.
14:22: Сухо та спекотно – Синоптик представила новий прогноз для українців
12:07: Открытое письмо писателя Артура Балаева депутату Александру Свиренко
11:49: Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею
11:12: Екологічна катастрофа у Росії – Путіну стало цікаво, чому річки червоні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.