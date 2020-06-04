В Одесі 12-річний позмагався на дорозі з копами

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 12:59

Дитина каталась на «євроблясі» в нічний час.

Новину передає «Преса України».

У Facebook-спільноті «Траса Е-95» повідомили про інцидент в Одесі. Тут 12-річний хлопець влаштував автоперегони з поліцією. Подія мала місце вночі.

Наразі відомо, що юний гонщик катався на «євроблясі». Щоб дістатись до керма, він використав подушку. Перегони завершились тим, що дитина в’їхала в стовп та зачинилась у машині. Після цього навколо машини зібрались поліція та перехожі.