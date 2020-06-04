Открытое письмо писателя Артура Балаева депутату Александру Свиренко

zmxn 04 червня 2020, 12:07

Добрий день, Олександр Анатолійович!

Звертаюся до Вас, до депутата Дніпропетровської обласної ради через пресу, бо впевнений, що якби написав Вам листа, ви навряд чи знайшли час, щоб прочитати його. Адже сьогодні облрада зайнята "справою першорядної важливості": з космічною швидкістю виконується тихенько прийняте Рішення облради від 27.03.2020 "Реорганізація, шляхом приєднання Театрального коледжу до Коледжу культури і мистецтв". Я не Ванга і не Нострадамус, але якщо хочете, я з одного разу вгадаю, яка доля чекає будівлі двох коледжів, розташованих в самому центрі обласного центру? Не хочете? Я так і думав... Про те, як ваші колеги, депутати облради - агенти ФСБ - попередньо фізично усунули директора Коледжу культури і мистецтв В'ячеслава Рижова, я вже доповів Главі СБУ Івану Баканову.

Але давайте про нашу справу ... З вашого дозволу я перейду на російську мову, щоб вам було максимально комфортно. Адже ні для кого не секрет, що представники Оппоблока є прихильниками і рупорами "руськага мира" в Україні.

... Напомню: в начале 2020 года я был у вас на приеме. Дело касалось массовой эмиграции молодого поколения украинцев в США, Китай и страны Евросоюза. В частности - юных одаренных артистов и музыкантов Днепропетровской области, которые не могут найти работу у себя дома. Спустя два месяца, вместо вашего активного вмешательства, я получил ответ - бумажку, которую невозможно использовать даже в гигиенических целях. Она - ни о чем. И человек, подготовивший текст письма, наверняка, был в свое время опытным функционером КПСС. Ибо только "коммуняка со стажем" мог вложить в длинный ответ всего одну фразу: "Да идите вы на йух со своими талантами - не до вас!". Кстати, Александр Анатольевич, а вы случайно не состояли в рядах КПСС?...

... Абсолютно очевидно, что никто не станет заботиться о судьбе юных днепропетровских музыкантов и актеров, по причине того, что они, увы, являются этническими украинцами. Национальность - это их главная беда. Одна из моих статей называется "Этнических украинцнв превращают в "белых негров" и изгоняют с исторической Родины". Прочтите - Вам понравится! https://uapress.info/ru/news/show/175120 Слабые - уезжают. Сильные - остаютя. И напряженно ищут выход. И моя цель - показать им этот выход. Дать им понять то, чего они пока не понимают: не они служать депутатам, а депутаты служат им... И что все, как один, депутаты начинают ходить под себя, заслышав слова песни "Вихри враждебные веют над нами!". Депутаты любят тишину... Ну, как в случае с вышеуказанныим решением Облсовета И рассказываю уроки истории... И поясняю причины возникловения Национально-освободительных революций, которые имеют разные названия: или Великая Октябрьская социалистическая революция, или Революция Роз, или Евромайдан... И привожу примеры, когда после революций, вчерашние банкиры, министры и депутаты подрабатывают на чужбине таксистами, официантами и швейцарами...

... Возможно у вас возникнет желание применить против меня "меры устрашения" - это бесполезно, честное слово... Людей, жаждущих "отправить меня к страну вечной охоты" - огромная очередь. От Никиты Михалкова (https://uapress.info/ru/news/print/164343) и до апологетов Виктора Януковича ( https://uapress.info/ru/news/show/177777 ). Но это не тот случай....

...Александр Анатольевич! Виртуально возвращаю вам вашу "отписку ни о чем" и прошу и требую еще раз: примите меры и займитесь судьбой тех граждан Украины, о которых я вам доложил. В противном случае мне придется побеспокоить Вас еще раз..

Писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм" Артур Балаев.