Доларовий мільярдер Порошенко заявив, що передав державу з повною скарбницею

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 11:49

Петро Порошенко, який розбагатів під час війни на Донбасі, будучи у кріслі президента, знову виступив з критикою в бік Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, колишній президент України Петро Порошенко виступив під час засідання ВРУ. Уже традиційно, його заяви були з критикою чинної влади. Зокрема Володимира Зеленського. Політик заявив, що він передав країну Зеленському із повною скарбницею грошей, натомість усі вони уже зникли.

Крім того, лідер «Європейської солідарності» вимагав відставки уряду Дениса Шмигаля. Тим не менше, у всіх невдачах він все ж винить саме Володимира Зеленського.

«Експеримент із новими обличчями провалився. Керувати країною – це вам не вечір гумору. Це висока інтелектуальна робота», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, за час президентства Петро Порошенко увійшов до списку доларових мільярдерів. Його стан, не рахуючи офшорів, становить $1,4 млрд.