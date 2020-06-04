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Екологічна катастрофа у Росії – Путіну стало цікаво, чому річки червоні

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 11:12
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Екологічна катастрофа у Росії – Путіну стало цікаво, чому річки червоні

Президент РФ доручив розібратися із ситуацією з забрудненням річок  Амбарна та Далдикан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що російський президент Володимир Путін доручив силовикам розібратися з екологічною катастрофою в Норильську. Так, річки Амбарна та Далдикан, що на Таймирі, стали червоними.

Тепер силовики розбиратимуться, хто приховував екологічну катастрофу, яка трапилась ще 29 травня. За попередніми даними, тут стався витік  21 000 тон дизпалива, в результаті чого вода у річках стала червоною.

Окрім отруєння води відбулось ще й забруднення землі. Також відомо, що на території Надеждинського металургійного комбінату загорівся автомобіль, після чого відбулась розгерметизація ємності й витік відповідно.

 

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