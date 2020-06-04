Приват24 не працює – Стався глобальний збій

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Користувачі найбільшого системного банку країни забили тривогу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що у додатку банку Приватбанк стався глобальний збій. Клієнти найбільшого системного банку країни не можуть зайти у додаток Приват24.
Зокрема, користувачі стикаються з помилкою «504» та «Помилкою сервера».
«Приват24 лежить. Пише: Request failed with status code 504», - такими повідомленнями почали засипати представників банку у соцмережі.
Відомо, що при проведенні платежів клієнти банку також стикаються з «помилкою». Дехто відзначає, що навіть не вдається скористатися гарячою лінією банку 3700.
11:12: Екологічна катастрофа у Росії – Путіну стало цікаво, чому річки червоні
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