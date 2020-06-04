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Приват24 не працює – Стався глобальний збій

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 10:26
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Приват24 не працює – Стався глобальний збій

Користувачі найбільшого системного банку країни забили тривогу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що у додатку банку Приватбанк стався глобальний збій. Клієнти найбільшого системного банку країни не можуть зайти у додаток Приват24.

Зокрема, користувачі стикаються з помилкою «504» та «Помилкою сервера».

«Приват24 лежить. Пише: Request failed with status code 504», - такими повідомленнями почали засипати представників банку у соцмережі.

Відомо, що при проведенні платежів клієнти банку також стикаються з «помилкою». Дехто відзначає, що навіть не вдається скористатися гарячою лінією банку 3700. 

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