В МОЗ оприлюднили невтішну статистику щодо Covid-19

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 09:49

На жаль, в Україні знову різко збільшилась кількість нових виявлених хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, в прес-службі МОЗ повідомили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 588 осіб. Раніше спостерігалась тенденція до зменшення кількості нових виявлених хворих.

Наразі загальна кількість хворих становить 25411 осіб, з яких 747 людей померли та 11042 одужали.

«Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР», - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Києві та областях наступна.

Вінницька область — 1077.

Волинська область — 986.

Дніпропетровська область — 957.

Донецька область — 174.

Житомирська область — 833.

Закарпатська область — 1257.

Запорізька область — 469.

Івано-Франківська область — 1491.

Кіровоградська область — 526.

м. Київ — 3210.

Київська область — 1673.

Львівська область — 1915.

Луганська область — 51.

Миколаївська область — 295.

Одеська область — 933.

Полтавська область — 272.

Рівненська область — 1905.

Сумська область — 177.

Тернопільська область — 1220.

Харківська область — 1166 .

Херсонська область — 179.

Хмельницька область — 497.

Чернівецька область — 3481.

Черкаська область — 429.

Чернігівська область — 238.

Нагадаємо, 7 областей України та місто Київ не готові до послаблення карантину. Зокрема, мова йде про Львівську, Волинську, Чернівецьку, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Рівненську області.