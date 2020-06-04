В МОЗ оприлюднили невтішну статистику щодо Covid-19

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На жаль, в Україні знову різко збільшилась кількість нових виявлених хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, в прес-службі МОЗ повідомили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 588 осіб. Раніше спостерігалась тенденція до зменшення кількості нових виявлених хворих.
Наразі загальна кількість хворих становить 25411 осіб, з яких 747 людей померли та 11042 одужали.
«Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР», - йдеться в повідомленні.
Ситуація у Києві та областях наступна.
Вінницька область — 1077.
Волинська область — 986.
Дніпропетровська область — 957.
Донецька область — 174.
Житомирська область — 833.
Закарпатська область — 1257.
Запорізька область — 469.
Івано-Франківська область — 1491.
Кіровоградська область — 526.
м. Київ — 3210.
Київська область — 1673.
Львівська область — 1915.
Луганська область — 51.
Миколаївська область — 295.
Одеська область — 933.
Полтавська область — 272.
Рівненська область — 1905.
Сумська область — 177.
Тернопільська область — 1220.
Харківська область — 1166 .
Херсонська область — 179.
Хмельницька область — 497.
Чернівецька область — 3481.
Черкаська область — 429.
Чернігівська область — 238.
Нагадаємо, 7 областей України та місто Київ не готові до послаблення карантину. Зокрема, мова йде про Львівську, Волинську, Чернівецьку, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Рівненську області.
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