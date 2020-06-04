Школярі Києва не здаватимуть випускні екзамени

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Столичним школярам скасували державну підсумкову атестацію. Однак, ЗНО вони все ж проходитимуть.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що учні 11 класів шкіл Києва цього річ не проходитимуть державну підсумкову атестацію. Департамент освіти та науки Київської міської державної адміністрації опублікував відповідний наказ.
Відповідне рішення прийнято згідно до протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Як відомо, такий хід подій обумовлений ситуацією в Україні та світі. Пандемія коронавірусу вимагає конкретних заходів задля збереження життя людей. Тим не менше, ЗНО випускники проходитимуть.
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