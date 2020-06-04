Українця, який направив вантажівку на мітингувальників в США, відпустили

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Богдан Вечірко навіть не отримав обвинувачень у свою сторону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що українця з Вінниччини Богдана Вечірка звільнили з ув’язнення в окрузі Хеннепін. Як відомо, американець українського походження направив вантажівку на натовп мітингувальників у Міннеаполісі. На щастя, обійшлось без жертв.
Тоді чоловіка заарештували за підозрою у скоєні нападу. Тепер відомо, що українця звільнили, не висунувши навіть обвинувачень. Однак, відомо, що розслідування триває.
Також з’явилися нові дані інциденту. Як зазначають американські ЗМІ, водій вантажівки сигналив мітингувальникам, які опинилися на його шляху, однак швидкості він не зменшував. Коли він все ж зупинив транспортний засіб, до його кабіни кинулися мітингувальники. Так, вони його побили.
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