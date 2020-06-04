Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський зібрався дати українцям якісну вищу освіту
  • Усі жителі міста Ухань пройшли тест на COVID-19
  • З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США

Українця, який направив вантажівку на мітингувальників в США, відпустили

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 08:31
Версія для друку
Українця, який направив вантажівку на мітингувальників в США, відпустили

Богдан Вечірко навіть не отримав обвинувачень у свою сторону.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що українця з Вінниччини Богдана Вечірка звільнили з ув’язнення  в окрузі  Хеннепін. Як відомо, американець українського походження направив вантажівку на натовп  мітингувальників у Міннеаполісі. На щастя, обійшлось без жертв.

Тоді чоловіка заарештували за підозрою у скоєні нападу. Тепер відомо, що українця звільнили, не висунувши навіть обвинувачень. Однак, відомо, що розслідування триває.

Також з’явилися нові дані інциденту. Як зазначають американські ЗМІ, водій вантажівки сигналив мітингувальникам, які опинилися на його шляху, однак швидкості він не зменшував. Коли він все ж зупинив транспортний засіб, до його кабіни кинулися мітингувальники. Так, вони його побили.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції