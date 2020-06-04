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У китайському місті Вучжоу чоловік напав на людей

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 07:49
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У китайському місті Вучжоу чоловік напав на людей

Зловмисник здійснив напад з холодною зброєю. На жаль, є чимало постраждалих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що вранці у місті Вучжоу, що на півдні китайського автономного регіону Гуансі-Чжуан, озброєний ножем чоловік напав на людей. Він встиг поранити близько 40 людей, серед яких були й студенти.

За попередніми даними, троє постраждалих знаходяться у важкому стані. Зловмисника затримала поліція. Його мотиви встановлюються.

  

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