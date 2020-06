Десять тисяч людей у Портленді лягли на землю

Таким чином вони провели чергову акцію протесту на тлі вбивства копом темношкірого Джорджа Флойда.

Вчора, 3 червня, у Портленді близько 10 тисяч людей влаштували мирну акцію в знак протесту проти расизму та свавілля копів. Як відомо, люди зайняли мости та лягли на землю з руками за спиною. Так вони пролежали 9 хвилин. В результаті рух транспорту було заблоковано.

