Десять тисяч людей у Портленді лягли на землю

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Таким чином вони провели чергову акцію протесту на тлі вбивства копом темношкірого Джорджа Флойда.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 3 червня, у Портленді близько 10 тисяч людей влаштували мирну акцію в знак протесту проти расизму та свавілля копів. Як відомо, люди зайняли мости та лягли на землю з руками за спиною. Так вони пролежали 9 хвилин. В результаті рух транспорту було заблоковано.
WATCH - Once again, thousands of protesters are laying on the Burnside Bridge with their hands behind their back. It's the fifth day of protests in the City of Portland #LiveOnK2 pic.twitter.com/nLvO9Ezzam— Dan McCarthy (@DanMcKATU) June 3, 2020
Варто зазначити, що мітингувальники лежали на животі з руками за спиною не просто так. Вони відтворили положення, в якому був убитий Джордж Флойд. Нагадаємо, темношкірого чоловіка ногою задушив ком у Мінеаполісі.
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