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Десять тисяч людей у Портленді лягли на землю

Аня Мартинюк 04 червня 2020, 07:31
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Десять тисяч людей у Портленді лягли на землю

Таким чином вони провели чергову акцію протесту на тлі вбивства копом темношкірого Джорджа Флойда.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 3 червня, у Портленді близько 10 тисяч людей влаштували мирну акцію в знак протесту проти расизму та свавілля копів. Як відомо, люди зайняли мости та лягли на землю з руками за спиною. Так вони пролежали 9 хвилин. В результаті рух транспорту було заблоковано.

Варто зазначити, що мітингувальники лежали на животі з руками за спиною не просто так. Вони відтворили положення, в якому був убитий Джордж Флойд. Нагадаємо, темношкірого чоловіка ногою задушив ком у Мінеаполісі.

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