У Мережі посміялись з депутатки у «циганському» наряді

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Олена Кондратюк з’явилась у ВРУ у сорочці з гігантським логотипом Valentino.
Новину передає «Преса України».
Журналістка Анна Стешенко представила фото віце-спікера Олени Кондратюк на засіданні ВРУ. На фото видно як Кондратюк веде діалог з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Журналістка зауважила, що на Кондратюк модна сорочка від Valentino.
«Стильно модно молодіжно. Сорочка з нової колекції Valentino. Ціна - майже 26 тис. грн. Може собі дозволити. Тільки за січень оклад другого віце-спікера склав 23 122 грн, а разом з преміями Кондратюк отримала 33 951 грн», - зазначила вона.
Також відомо, що фото зробив Ян Доброносов. Інтернет-спільнота тим часом звинуватила віце-спікера у несмаку та «циганському» стилі.
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