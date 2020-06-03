У Мережі посміялись з депутатки у «циганському» наряді

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 15:13

Олена Кондратюк з’явилась у ВРУ у сорочці з гігантським логотипом Valentino.

Новину передає «Преса України».

Журналістка Анна Стешенко представила фото віце-спікера Олени Кондратюк на засіданні ВРУ. На фото видно як Кондратюк веде діалог з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Журналістка зауважила, що на Кондратюк модна сорочка від Valentino.

«Стильно модно молодіжно. Сорочка з нової колекції Valentino. Ціна - майже 26 тис. грн. Може собі дозволити. Тільки за січень оклад другого віце-спікера склав 23 122 грн, а разом з преміями Кондратюк отримала 33 951 грн», - зазначила вона.

Також відомо, що фото зробив Ян Доброносов. Інтернет-спільнота тим часом звинуватила віце-спікера у несмаку та «циганському» стилі.