7 областей та Київ не побачать послаблення карантину – МОЗ

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 14:42

У МОЗ попередили, що ситуація в деяких регіонах країни не сприяє проведенню чергового етапу послаблення карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, у МОЗ розповіли, які області України все ще не готові до послаблення карантинних заходів, оскільки вони демонструють несприятливу епідеміологічну картину.

Так, мова йде про Львівську, Волинську, Чернівецьку, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Рівненську області та місто Київ.

Нагадаємо, станом на 3 червня в Україні зафіксовано 24823 випадки COVID-19. У Києві 3133 випадки, Львівській області - 1830 випадків, Волинській області - 959 випадків, Чернівецькій області - 3442 випадки, Донецькій області – 166 випадків, Харківській області – 1131 випадок, Дніпропетровській області - 950 випадків, Рівненській області - 1873 випадки.