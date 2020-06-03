В Україні пішоходів зможуть штрафувати за ходіння без світловідбивних елементів

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Депутати придумали нові правила для пішоходів, які здійснюють рух у темну пору.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що народні обранці України хочуть зобов’язати українців носити спеціальні жилети зі світловідбивними елементами чи стрічки з такими елементами.
Таке правило збираються ввести для пішоходів, які пересуваються у темний час доби та в умовах недостатньої видимості.
271 депутат уже підтримав законопроект, де прописане нове правило. Мета нововведення – зменшити кількість аварій за участю пішоходів.
Також у законопроекті пропонується карати пішоходів штрафом в розмірі 255 гривень за недотримання вищезгаданого правила чи за перехід дороги у невстановленому для цього місці.
Злісних пішоходів, які спричинили ДТП, чекає штраф 680 грн.
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