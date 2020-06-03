В Україні повноцінно запрацюють ресторани

Ликвидировать мэра Запорожья Поляка приказал лично Янукович 13:33
Протести у США – Джордж Буш виступив проти поліцейського насильства 12:46
Коломойский написав заяву в прокуратуру на Порошенко та Ко 12:09
Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла 10:30
Користувачі Instagram активно поширюють чорні квадратики 08:39
У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні 14:52
Кафе та ресторанам дозволять приймати відвідувачів у приміщенні уже через два дні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що в Україні зовсім скоро повноцінно запрацюють кафе та ресторани. Голова Уряду Денис Шмигаль зазначив, що з 5 червня такі заклади можуть приймати у себе відвідувачів у звичному режимі.
Нагадаємо, наразі кафе та ресторани можуть надавати їжу та напої на виніс. Також працюють літні тераси.
За словами Шмигаля, заклади харчування повинні будуть дотримуватися правил з дистанціювання людей та дезінфекції.
13:33: Ликвидировать мэра Запорожья Поляка приказал лично Янукович
13:15: Зеленський зібрався дати українцям якісну вищу освіту
12:46: Протести у США – Джордж Буш виступив проти поліцейського насильства
12:09: Коломойский написав заяву в прокуратуру на Порошенко та Ко
10:30: Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.