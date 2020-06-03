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В Україні повноцінно запрацюють ресторани

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 13:53
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В Україні повноцінно запрацюють ресторани

Кафе та ресторанам дозволять приймати відвідувачів у приміщенні уже через два дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня,  стало відомо, що в Україні зовсім скоро повноцінно запрацюють кафе та ресторани. Голова Уряду Денис Шмигаль зазначив, що з 5 червня такі заклади можуть приймати у себе відвідувачів у звичному режимі.

Нагадаємо, наразі кафе та ресторани можуть надавати їжу та напої на виніс. Також працюють літні тераси. 

За словами Шмигаля, заклади харчування повинні будуть дотримуватися правил з дистанціювання людей та дезінфекції. 

 

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