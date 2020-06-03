Ликвидировать мэра Запорожья Поляка приказал лично Янукович

zmxn 03 червня 2020, 13:33

... 22 февраля 2003 года ушел из жизни городской голова г. Запорожья Александр Владимирович Поляк. Ему было всего 55 лет. Поляк - личность, без преувеличения, легендарная: генерал милиции, человек честный, открытый, принципиальный, волевой, максимально коммуникабельный. Он никогда не делил горожан на простых и "блатных". Еще при жизни запорожцы величали Поляка народным мэром, а после смерти назвали в его честь одну из городских площадей. Я не нашел в Интернете ни единой статьи негативного толка, порочащей честь бывшего мэра: "украл", "присвоил", "прихватизировал", "отжал", "получил откат" - и в этом он, без преувеличения, уникум...

... Я познакомился с Александром Владимировичем незадого до его кончины и он буквально сразил меня своей демократичностью. Будучи в Запорожье, я оставил письмо на имя мэра в его канцелярии и на следующий день он мне позвонил. Позвонил лично. Вы представляете себе такое? Когда Кличко, Кернес, Садовой или Филатов набирают номер вашего телефона? Мы должны были встретиться, но внезаная смерть перечеркнула все планы. Как сообщили запорожские СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Эта новость потрясла меня. И спустя два года я принял решение отдать дань уважения - провести в Запорожье Вечер памяти Александра Поляка. Приехав в областной центр, я испытал шок: все вокруг только и говорили о том, что Александра Поляка отравили... Сегодня уже опубликованы десятки журналистских расследований, подтверждающих тот факт, что никакого сердечного приступа не было,а городской голова Поляк был убит губернатором области Карташовым. Вот одна из них: http://www.veteranovd.zp. ua/2018/02/blog-post_21.html

Автор материала задает вопросы, которых отсекают всякие сомнения:

1.Какова была суть конфликта Поляка с Карташовым?

2.Почему не были допрошены свидетели и очевидцы последних дней жизни Поляка?

3.Почему помощник мэра Грищенко долго не вызывал "скорую помощь"?

4.Почему погиб судмедэксперт, производивший вскрытие тела Поляка?

5.Почему понадобилось так срочно хоронить мэра?

6.Почему не было проведено тщательное изучение причины смерти мэра, включая токсикологическую экспертизу?

7.Куда делись приказы об увольнении сотрудников горадминистрации, подписан­ные Поляком накануне его смерти?

8.Правда ли, что Поляку неоднократно угрожали накануне его смерти?

9.Почему не была обследована посуда, из которой Поляк ел и пил в последний день своей жизни?

10.Почему Поляк перед смертью боялся именно отравления?

Я несколько дней жил в Запорожье, я пытался добраться до истины. И тут началось интересное ........ Все руководство города, которым управлял теперь новый мэр - быший губернатор - Карташов, официально очень тепло отзывалось об Александре Поляке. Но как только я заикнулся о том, что планирую провести Вечер памяти бывшего мэра, референт Карташова - импульсивная дамочка лет сорока - устроила настоящую истерику прямо в приемной: "Какой еще Вечер памяти?! Никаких Вечеров! Устраивайте Вечера памяти у себя дома, в Днепропетровске!"...

... Я попытался встретиться и поговорить с сыном Поляка о причине смерти его отца. Трижды мы договаривались о встрече, и трижды молодой человек не приезжал. Звонить ему в четвертый раз я не стал...

... Пролить свет на эту историю мог еще один человек - вдова Александра Владимировича. С огромным трудом мне удалось договориться о встрече с ней, которая была назначена в одном из элитных кафе на бульваре Жданова. Вместе с вдовой , которая, опустив голову, все время молчала, на встрече присутствовала какая-то странная особа женского рода лет сорока пяти. Тщательно пережевывая вареники, она представилась, как пресс-секретарь Александра Поляка и неожиданно начала "жесткий допрос": "Что конкретно было в письме, которое вы оставили в канцелярии мэра?... Существует ли копия того письма?... О чем вы говорили, когда Поляк позвонил вам?... Встречались ли вы очно? ... Почему вы здесь и что хотите "замаскировать" своим Вечером памяти?"... Я пожелал дамам приятного аппетита и покинул кафе...

... И все же мне удалось выяснить главное: заказчиком убийства Александра Поляка был лично Виктор Янукович.... На меня вышел высокопоставленный работник МВД в звании полковника. Он показал мне свое удостоверение и пояснил, по какой причине "проффесор" приказал ликвидировать мэра Запорожья. За три дня до гибели Поляка, в Запорожье с официальным визитом прибыл премьер-министр Украины. "Высокого гостя" встречали руководители города и области (тот полковник тоже был среди встречающих и стал непосредственным свидетелем конфликта). Обходя шеренгу чиновников и, дойдя до Поляка, Янукович, бывший дважды судимый енакиевский "гопник", вальяжно протянул ему руку и панибратски произнес: "Здоров, ментяра!". Поляка это покоробило: "Ты что себе позволяешь?! Я генерал милиции и бандитам руки не подаю!". Янукович был взбешен, а судьба городского головы была решена. Через три дня десятки тысяч горожан хоронили народного мэра... Интересный факт: через полгода я, будучи в Запорожье, снова встретился с тем полковником милиции, но как только начал разговор о Поляке, он резко оборвал меня: "Я ничего не знаю. И я вам ничего не рассказывал!"...

... Вечер памяти я провел в 2005 году в запорожском ДК "Днепрспецсталь". Только посвящен он был совсем не Александру Поляку... За две недели до мероприятия у меня состоялся разговор в двумя презентабельными мужчинами лет 40-45, которые отказались представиться, но были весьма корректны:

- Артур Эдуардович, нам известно, что вы планируете проведение Вечера памяти Александра Поляка в помещении ДК "Днепрспецсталь"... Так вот: либо вы сам отмените его, либо в день проведения Дворец культуры "заминирует" какой-нибудь психопат - выбирайте. Ваш Вечер, так или иначе, не состоится... Отмените мероприятие... Не стоит играть с государством в азартные игры...

- Государство - это, надо полагать, вы?

- Представьте себе.

- Я не могу отменить мероприятие. Арендован зал, заказана аппаратура, приглашены артисты...

Они переглянулись, помолчали с минуту и один из них произнес:

- Никаких проблем! Проведите Вечер памяти героев Афганистана. Чем "афганцы" хуже Поляка? Мы сегодня же сами изготовим новые афиши и организуем расклейку по городу. Вы, ко нечно же, можете отказаться, но... Но неужели вам неясно: никто вам не даст ничего провести....

... Прошло 17 лет... Запорожцы по сей день хранят в душе светлую память о своем народном мэре... Патологоанатом, проводивший вскрытие трупа Поляка, погиб при загадочных обстоятельствах... Полковник, поведавший мне о том, как убивали Поляка, больше не носит погоны: он теперь издает городскую газету... Ветераны МВД, бывшие сослуживцы генерала, 17 лет требуют возбудить уголовное дело по факту убийства мэра Запорожья, но воз и ныне там... Вдова и сын от первого брака живут в Запорожье, между собой не общаются... Бывший комсомольский активист, бывший функционер КПСС, бывший депутат ВР от Партии регионов Евгений Карташов, после начала российской агрессии 2014 году, пропал из поля зрения... Виктор Янукович живет в Ростове, скучает по Межгорью и сильно пьет...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"