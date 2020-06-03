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Зеленський зібрався дати українцям якісну вищу освіту

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 13:15
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Зеленський зібрався дати українцям якісну вищу освіту

Український президент повідомив, що в Україні створено Ради з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі про створення Ради з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчого органу.

Також на сайті президента з’явився відповідний указ під номером 210/2020.

«Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки», - зазначив український лідер.

За його словами, наразі уряду доручено розробити та затвердити стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021 - 2031 роки. А саме до листопада поточного року.  

  

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