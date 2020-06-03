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Протести у США – Джордж Буш виступив проти поліцейського насильства

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 12:46
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Протести у США – Джордж Буш виступив проти поліцейського насильства

Джордж Буш заявив, що підтримує людей, які протестують проти расової несправедливості у США.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Washington Post, Джордж Буш підтримав протестуючих проти поліцейського насильства. Колишній американський лідер навіть звернувся до людей, які у ці дні виходять на акції протесту.

Так, він зазначив, що високо цінує боротьбу американців проти расової несправедливості. Він особливо наголосив, що критикує тих, хто намагається їх змусити замовкнути. Така заява прозвучала на тлі розгону правоохоронцями демонстрантів біля Білого дому.

«Є кращий шлях - шлях емпатії, спільних зобов'язань, ризикованих вчинків і миру, заснованого на справедливості. Я впевнений, що разом американці виберуть кращий шлях», - додав Буш.

Він також заявив, що у США є системний расизм й боротися з ним можна, почувши голоси людей, які страждають.

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