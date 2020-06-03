Коломойский написав заяву в прокуратуру на Порошенко та Ко

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За словами олігарха, колишній президент під приводом націоналізації ПриватБанку жадав заволодіти студією 1+1.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що олігарх Ігор Коломойський написав заяву на ім'я генпрокурора України Ірини Венедиктової. Так, він звинуватив колишнього президента Петра Порошенка у бажанні отримати контроль над 1+1 під приводом націоналізації головного системного банку країни ПриватБанку.
Тому він просить внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення екс-президентом, екс-головою НБУ Валерією Гонтаревої і її заступницею Катериною Рожковою кримінальних правопорушень. Мова йде про правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 206 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ст. 231 (Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.
За словами Коломойського, оприлюднені нещодавно плівки розмови Порошенка та Байдена дозволяють стверджувати, що президент вступив у змову з метою незаконної націоналізації Привату. Олігарх пояснив, що у структуру активів банку входила студія 1+1.
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