Тищенко вирішив поборотися за крісло Віталія Кличка

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 11:34

Так, ресторатор-політик вирішив стати мером української столиці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що депутат від президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко підтвердив, що він націлився сісти у крісло мера Києва.

48-річний ресторатор-політик зібрався на праймеріз. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що відчуває підтримку киян.

Так, ресторатор-політик вирішив стати мером української столиці.

Він наголосив, що незалежно від того, хто переможе, головна перемога належатиме киянам, які підтримують партію Володимира Зеленського. До слова, Тищенко додав, що вже відправився агітувати колег.