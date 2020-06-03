Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Усі жителі міста Ухань пройшли тест на COVID-19
  • З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
  • Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців

Тищенко вирішив поборотися за крісло Віталія Кличка

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 11:34
Версія для друку
Тищенко вирішив поборотися за крісло Віталія Кличка

Так, ресторатор-політик вирішив стати мером української столиці. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що депутат від президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко підтвердив, що він націлився сісти у крісло мера Києва.

48-річний ресторатор-політик зібрався на праймеріз. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що відчуває підтримку киян.

Так, ресторатор-політик вирішив стати мером української столиці.

Він наголосив, що незалежно від того, хто переможе, головна перемога належатиме киянам, які підтримують партію Володимира Зеленського. До слова, Тищенко додав, що вже відправився агітувати колег.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції