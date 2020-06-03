Чиновника з МОН затримали під час отримання хабара

Коломойский написав заяву в прокуратуру на Порошенко та Ко 12:09
Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла 10:30
Користувачі Instagram активно поширюють чорні квадратики 08:39
У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні 14:52
Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського 10:39
Ялтинская конференция-2045: США, Великобритания, ФРГ, Китай и Украина. 10:10
Чоловіку передали 300 тисяч гривень. Стало відомо, за що.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо про затримання правоохоронцями директора одного з Директоратів Міністерства освіти і науки України. Так, він отримував 300 тисяч гривень неправомірної вигоди. У саме $5000 та 165 000 гривень.
За словами правоохоронців, вони підозрюють, що цю суму чиновник вимагав за перемогу в конкурсі, де був призовий фонд 3 мільйони гривень.
У прес-службі Офісу Генпрокурора, чиновник вимагав гроші від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі на здійснення дослідно-конструкторських робіт зі створення нових технологій. Затриманому чиновнику повідомлено про підозру.
12:09: Коломойский написав заяву в прокуратуру на Порошенко та Ко
10:30: Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла
08:39: Користувачі Instagram активно поширюють чорні квадратики
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.