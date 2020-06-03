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Чиновника з МОН затримали під час отримання хабара

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 11:06
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Чиновника з МОН затримали під час отримання хабара

Чоловіку передали 300 тисяч гривень. Стало відомо, за що. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо про затримання правоохоронцями директора одного з Директоратів Міністерства освіти і науки України. Так, він отримував 300 тисяч гривень неправомірної вигоди. У саме $5000 та 165 000 гривень.

За словами правоохоронців, вони підозрюють, що цю суму чиновник вимагав за перемогу в конкурсі, де був призовий фонд 3 мільйони гривень.

У прес-службі Офісу Генпрокурора, чиновник вимагав гроші від представника держпідприємства за перемогу в конкурсі на здійснення дослідно-конструкторських робіт зі створення нових технологій. Затриманому чиновнику повідомлено про підозру.

  

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