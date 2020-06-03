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За минулу добу виявлено 483 нових хворих проти 328 попередньої доби.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 483 особи. Днем раніше, 3 червня, у МОЗ заявляли про збільшення кількості хворих на 328 осіб.
Тепер загальна кількість хворих становить 24823 людини. З них 735 людей померли та 10440 пацієнтів одужали.
«Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР», - йдеться у повідомленні.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 1050 випадків;
Волинська область — 959 випадків;
Дніпропетровська область — 950 випадків;
Донецька область — 166 випадків;
Житомирська область — 780 випадків;
Закарпатська область — 1236 випадків;
Запорізька область — 463 випадки;
Івано-Франківська область — 1465 випадків;
Кіровоградська область — 523 випадки;
м. Київ — 3133 випадки;
Київська область — 1652 випадки;
Львівська область — 1830 випадків;
Луганська область — 49 випадків;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 913 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1873 випадки;
Сумська область — 174 випадки;
Тернопільська область — 1200 випадків;
Харківська область — 1131 випадок;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 469 випадків;
Чернівецька область — 3442 випадки;
Черкаська область — 416 випадків;
Чернігівська область — 203 випадки.
До слова, з початку року було перевірено 61138 повідомлень про підозру на коронавірус.
10:30: Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла
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