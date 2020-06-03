Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 10:30

За минулу добу виявлено 483 нових хворих проти 328 попередньої доби.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 483 особи. Днем раніше, 3 червня, у МОЗ заявляли про збільшення кількості хворих на 328 осіб.

Тепер загальна кількість хворих становить 24823 людини. З них 735 людей померли та 10440 пацієнтів одужали.

«Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 1050 випадків;

Волинська область — 959 випадків;

Дніпропетровська область — 950 випадків;

Донецька область — 166 випадків;

Житомирська область — 780 випадків;

Закарпатська область — 1236 випадків;

Запорізька область — 463 випадки;

Івано-Франківська область — 1465 випадків;

Кіровоградська область — 523 випадки;

м. Київ — 3133 випадки;

Київська область — 1652 випадки;

Львівська область — 1830 випадків;

Луганська область — 49 випадків;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 913 випадків;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1873 випадки;

Сумська область — 174 випадки;

Тернопільська область — 1200 випадків;

Харківська область — 1131 випадок;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 469 випадків;

Чернівецька область — 3442 випадки;

Черкаська область — 416 випадків;

Чернігівська область — 203 випадки.

До слова, з початку року було перевірено 61138 повідомлень про підозру на коронавірус.