В МАУ переглянуть ціни на авіаквитки

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 09:49

До такого кроку авіакомпанію підштовхнув карантин.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що ціни на авіаквитки компанії МАУ зміняться. У компанії зазначили, що через карантинні обмеження довелось скоротити кількість працівників та поміняти тарифний концепт.

«Цей буде новий продукт з новими техніками в ціноутворенні. Але, безумовно, ми зберігаємо привабливість наших тарифів з точки зору ціни», - розповіли у прес-службі авіакомпанії.

Очікується, що при зміні квитка на пізніший термін доведеться заплатити суму різниці в тарифі. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна відновить міжнародні авіаперельоти з 15 червня.