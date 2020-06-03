В МАУ переглянуть ціни на авіаквитки

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До такого кроку авіакомпанію підштовхнув карантин.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що ціни на авіаквитки компанії МАУ зміняться. У компанії зазначили, що через карантинні обмеження довелось скоротити кількість працівників та поміняти тарифний концепт.
«Цей буде новий продукт з новими техніками в ціноутворенні. Але, безумовно, ми зберігаємо привабливість наших тарифів з точки зору ціни», - розповіли у прес-службі авіакомпанії.
Очікується, що при зміні квитка на пізніший термін доведеться заплатити суму різниці в тарифі. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна відновить міжнародні авіаперельоти з 15 червня.
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