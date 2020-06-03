У Чикаго мітингувальники пограбували потяг на ходу

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Відео інциденту з’явилося у Мережі.
Новину передає «Преса України».
У Мережі з’явилося відео, на якому видно, як мітингувальники у Чикаго грабують потяг, який продовжує рух. За попередніми даними, люди виносили з нього техніку.
Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Student News.
«Протестувальники в Чикаго грабують потяг», - такими словами підписане відео.
Нагадаємо, протести сколихнули США на тлі вбивства темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
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