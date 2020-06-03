Користувачі Instagram активно поширюють чорні квадратики

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 08:39

Користувачі популярної соцмережі влаштували «чорний вівторок».

Новину передає «Преса України».

Користувачі популярної соцмережі Instagram активно постять замість знімків чорні квадратики. Таким чином вони демонструють своє невдоволення останніми подіями у США, де білошкірий коп задушив у Міннеаполісі темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

«Життя чорних важливе», - так іноді підписують пост користувачі.

Дехто додає хештеги «icantbreathe», що в перекладі з англійської означає «я не можу дихати». Саме ці слова промовляв вбитий Джордж Флойд, коли його ногою душив поліцейський. Подію, як відомо, знімали на камеру.

Також користувачі додавали хештег «blackouttuesday», що означає «чорний вівторок».

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ад пригласят не более 200 человек.

Власти страны также подтвердила, что люди могут находиться на улицах без масок. К слову, Национальный координационный комитет Черногории сообщил, что за последние 28 дней новых случаев Covid-19 в стране не фиксировали.

Кроме того, все люди, которые были госпитализированы с коронавируса, выздоровели. Напомним, власти Черногории заявили о том, что страна первой в Европе боролась коронавирус, еще в мае.

И хотя власти Черногории еще в конце мая заявили, что стали первой страной в Европе, которая преодолела Covid-19, официально о конце эпидемии пообещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня.