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Чорногорія зняла всі обмеження, пов’язані з Covid-19

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 08:10
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Чорногорія зняла всі обмеження, пов’язані з Covid-19

Ще наприкінці травня влада країни заявляла про подолання коронавірусної інфекції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що Чорногорія офіційно заявила про перемогу над коронавірусною інфекцією. Відтепер люди можуть спокійно відвідувати театри, кіно та навіть влаштовувати весілля. Однак, якщо на захід запросять не більше 200 осіб.

Влада країни також підтвердила, що люди можуть знаходитися на вулицях без масок. До слова, Національний координаційний комітет Чорногорії повідомив, що за останні 28 днів нових випадків Covid-19 в країні не фіксували.

Крім того, усі люди, які були госпіталізовані з коронавірусом, одужали. Нагадаємо, влада Чорногорії заявила про те, що країна першою у Європі поборола коронавірус, ще у травні.

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