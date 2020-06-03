Одеситам заборонили купатися у морі

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 07:32

Причина такого ходу подій – незадовільна якість води.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що на тлі ослаблення карантинних заходів одесити вирішили відпочити на пляжах. Однак, в Одесі вирішили заборонити людям купатися у морі.

Причина – брудна вода. Як зазначається, 28 травня у місті випала двомісячна норма опадів. Оцінка якості води, проведена фахівцями обласного лабораторного центру МОЗ України, показала, що вода в межах міста не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб - на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам», - констатували лікарі.

Саме тому одеситам та гостям міста рекомендували утриматися від купання.