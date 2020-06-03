Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Усі жителі міста Ухань пройшли тест на COVID-19
  • З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
  • Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців

Одеситам заборонили купатися у морі

Аня Мартинюк 03 червня 2020, 07:32
Версія для друку
Одеситам заборонили купатися у морі

Причина такого ходу подій – незадовільна якість води.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що на тлі ослаблення карантинних заходів одесити вирішили відпочити на пляжах. Однак, в Одесі вирішили заборонити людям купатися у морі.

Причина – брудна вода. Як зазначається, 28 травня у місті випала двомісячна норма опадів. Оцінка якості води, проведена фахівцями обласного лабораторного центру МОЗ України, показала, що вода в межах міста не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб - на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам», - констатували лікарі.

Саме тому одеситам та гостям міста рекомендували утриматися від купання.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції