Одеситам заборонили купатися у морі

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Причина такого ходу подій – незадовільна якість води.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 червня, стало відомо, що на тлі ослаблення карантинних заходів одесити вирішили відпочити на пляжах. Однак, в Одесі вирішили заборонити людям купатися у морі.
Причина – брудна вода. Як зазначається, 28 травня у місті випала двомісячна норма опадів. Оцінка якості води, проведена фахівцями обласного лабораторного центру МОЗ України, показала, що вода в межах міста не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.
«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб - на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам», - констатували лікарі.
Саме тому одеситам та гостям міста рекомендували утриматися від купання.
14:52: У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні
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