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Депутати України вирішили інвентаризувати ліси

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 15:13
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Депутати України вирішили інвентаризувати ліси

Процедура відбудеться за кошти платників податків.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, ВРУ дала зелене світло закону про державний лісовий кадастр, облік, моніторинг та національну інвентаризацію лісів в Україні.

Свій голос «за» віддали 322 депутати. Як відомо, ініціаторами закону стали представники «Слуги народу».

Так, новий закон допоможе стратегічно планувати  лісове господарство та моніторити довкілля. До слова, інвентаризація буде проведена за державні кошти. 

 

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