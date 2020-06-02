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Про це йдеться у свіжому звіті Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН).
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, опубліковано звіт Європейської комісії проти расизму та нетерпимості. У ньому зазначається, що Україна не виконала рекомендації Ради Європи щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів.
Як відомо, у 2017 році ЄКРН рекомендувала українській владі включити сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність як ознака до Кримінального кодексу.
«Хоча ми вітаємо включення гендеру, воно не відповідає рекомендації ЄКРН», - наголосили в комісії.
Також в ЄКРН пропонували звільнити від сплати судових витрат ромів, які бажають підтвердити свою особистість.
14:52: У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні
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