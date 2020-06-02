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У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 14:52
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У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні

Про це йдеться у свіжому звіті  Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН).

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, опубліковано звіт Європейської комісії проти расизму та нетерпимості. У ньому зазначається, що Україна не виконала рекомендації Ради Європи щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів.

Як відомо, у 2017 році ЄКРН рекомендувала українській владі включити сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність як ознака до Кримінального кодексу.

«Хоча ми вітаємо включення гендеру, воно не відповідає рекомендації ЄКРН», - наголосили в комісії. 

Також в ЄКРН пропонували звільнити від сплати судових витрат ромів, які бажають підтвердити свою особистість.

 

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