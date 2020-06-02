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У Мережі активно обговорюють портрет депутатки Шол

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 14:35
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У Мережі активно обговорюють портрет депутатки Шол

Мова йде про 31-річну Маргариту Шол.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-спільнота вибухнула коментарями з приводу зовнішнього вигляду народної обраниці президентської фракції «Слуга народу». Мова йде про Маргариту Шол,фото якої зробив фотограф Ян Доброносов.

«Що в неї з губами?», - поцікавилися в Мережі.

«Дівчина з інфекційними змінами уявляє, як вона виглядає?», – з’явилося у коментарях.

«Страшна, силікованова ть*лка з диким поглядом», – також відзначили у коментарях. 

Коментатори також запитали, чи має хтось інформацію про результати діяльності 31-річної пані Шол.

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