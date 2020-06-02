У Мережі активно обговорюють портрет депутатки Шол

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Мова йде про 31-річну Маргариту Шол.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-спільнота вибухнула коментарями з приводу зовнішнього вигляду народної обраниці президентської фракції «Слуга народу». Мова йде про Маргариту Шол,фото якої зробив фотограф Ян Доброносов.
«Що в неї з губами?», - поцікавилися в Мережі.
«Дівчина з інфекційними змінами уявляє, як вона виглядає?», – з’явилося у коментарях.
«Страшна, силікованова ть*лка з диким поглядом», – також відзначили у коментарях.
Коментатори також запитали, чи має хтось інформацію про результати діяльності 31-річної пані Шол.
14:52: У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні
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