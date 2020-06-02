В Україні збільшили податок на продаж авто

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Українці, які займаються перепродажем авто, тепер платитимуть більші податки за кожне продане авто.
Новину передає «Преса України».
Як відомо, український президент Володимир Зеленський підписав 21 травня законопроект №1210, яким передбачається збільшення податку при продажу автомобілів, мотоциклів та мопедів. Так, при продажі більше двох автомобілів за рік треба буде сплатити 18% від оціночної вартості транспортного засобу.
«Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього і наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та / або мотоцикла, і / або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу», - зазначено в документі.
Нагадаємо, що за продаж другого авто протягом року необхідно платити податок, який становить 5% від оціночної вартості транспортного засобу.
14:52: У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні
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