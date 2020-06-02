В Україні збільшили податок на продаж авто

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 13:59

Українці, які займаються перепродажем авто, тепер платитимуть більші податки за кожне продане авто.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, український президент Володимир Зеленський підписав 21 травня законопроект №1210, яким передбачається збільшення податку при продажу автомобілів, мотоциклів та мопедів. Так, при продажі більше двох автомобілів за рік треба буде сплатити 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

«Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього і наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та / або мотоцикла, і / або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу», - зазначено в документі.

Нагадаємо, що за продаж другого авто протягом року необхідно платити податок, який становить 5% від оціночної вартості транспортного засобу.