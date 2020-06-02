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В Україні збільшили податок на продаж авто

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 13:59
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В Україні збільшили податок на продаж авто

Українці, які займаються перепродажем авто, тепер платитимуть більші податки за кожне продане авто.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, український президент Володимир Зеленський підписав 21 травня законопроект №1210, яким передбачається збільшення податку при продажу автомобілів, мотоциклів та мопедів. Так, при продажі більше двох автомобілів за рік треба буде сплатити 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

«Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього і наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та / або мотоцикла, і / або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу», - зазначено в документі.

Нагадаємо, що за продаж другого авто протягом року необхідно платити податок, який становить 5% від оціночної вартості транспортного засобу.

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