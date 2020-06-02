Депутати почали збирати підписи за відставку Авакова

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Депутати двох політсил виступили за те, щоб Аваков пішов у відставку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Ігор Василів повідомив, що у ВРУ розпочався збір підписів за відставку міністра МВС Арсена Авакова.
Відомо, що за відставку міністра виступили не лише представники «Слуги народу», а й представники партії «Голос» Святослава Вакарчука.
Нагадаємо, питання про відставку Авакова було знову підняте після інциденту у Броварах, де відбулись розбірки маршрутників. Також на такий хід подій вплинув й інцидент в Кагарлику, де було зґвалтовано жінку.
14:52: У Єврокомісії заявили про недостатній захист прав ромів та ЛГБТ в Україні
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