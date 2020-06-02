Депутати почали збирати підписи за відставку Авакова

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 13:32

Депутати двох політсил виступили за те, щоб Аваков пішов у відставку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Ігор Василів повідомив, що у ВРУ розпочався збір підписів за відставку міністра МВС Арсена Авакова.

Відомо, що за відставку міністра виступили не лише представники «Слуги народу», а й представники партії «Голос» Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, питання про відставку Авакова було знову підняте після інциденту у Броварах, де відбулись розбірки маршрутників. Також на такий хід подій вплинув й інцидент в Кагарлику, де було зґвалтовано жінку.