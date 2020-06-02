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У Києві представники ресторанів влаштували акцію

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 12:59
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У Києві представники ресторанів влаштували акцію

Вони вимагають від влади дозволити ресторанам працювати повноцінно, адже мільйони людей залишилися без роботи. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, під Кабміном відбулась чергова акція протесту. На цей раз про свої вимоги вирішили заявити представники ресторанів. Так, вони хочуть аби їх заклади відновили повноцінну роботу.

З собою на акцію люди взяли ложки, черпаки, тарілки, каструлі та іншу атрибутику кухні. 

Учасники акції взяли з собою також плакати з надписами «Досить знущатися», «Всі хочуть бути #Велюр», «Чачапурі: І ми хочемо повелюрити», «Годувальники НЕ дармоїди», «Відкривайте ресторани! Мільйони безробітних», «Досить з нас карантину».

За попередніми даними, під Кабміном зібралось близько 500 представників Української ресторанної асоціації. Також на місці події зібрались близько півсотні правоохоронців з Нацполіції.  

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