У Києві представники ресторанів влаштували акцію

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Вони вимагають від влади дозволити ресторанам працювати повноцінно, адже мільйони людей залишилися без роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, під Кабміном відбулась чергова акція протесту. На цей раз про свої вимоги вирішили заявити представники ресторанів. Так, вони хочуть аби їх заклади відновили повноцінну роботу.
З собою на акцію люди взяли ложки, черпаки, тарілки, каструлі та іншу атрибутику кухні.
Учасники акції взяли з собою також плакати з надписами «Досить знущатися», «Всі хочуть бути #Велюр», «Чачапурі: І ми хочемо повелюрити», «Годувальники НЕ дармоїди», «Відкривайте ресторани! Мільйони безробітних», «Досить з нас карантину».
За попередніми даними, під Кабміном зібралось близько 500 представників Української ресторанної асоціації. Також на місці події зібрались близько півсотні правоохоронців з Нацполіції.
10:39: Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського
10:10: Ялтинская конференция-2045: США, Великобритания, ФРГ, Китай и Украина.
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