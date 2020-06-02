Усі жителі міста Ухань пройшли тест на COVID-19

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Тест пройшли майже 10 мільйонів людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, центральне китайське місто Ухань виконало завдання обстеження всього міста на інфекції COVID-19. Так, у місті провели 9,89 мільйонів тестів на нуклеїнову кислоту у період між 14 травня та 1 червня.
Про це повідомила місцева влада.
«Під час тестів не було виявлено жодних підтверджених випадків. Загалом в Ухані було виявлено 300 пацієнтів з симптоматикою, в той час як жодних випадків безсимптомних осіб, які інфікували інших, не виявлено», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 2 червня у Китаї зафіксовано 83 022 випадки захворювання. З них 4 634 летальних випадки та 78 315 людей одужали.
10:39: Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського
10:10: Ялтинская конференция-2045: США, Великобритания, ФРГ, Китай и Украина.
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