Житель Мукачево поскаржився на поліцію та повісився

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 11:51

Наразі справу розслідують правоохоронці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, стало відомо, що на Закарпатті розслідують причини самогубства жителя Мукачево. У прес-службі прокуратури Закарпатської області повідомили, що чоловіка могли довести до самогубства.

Так, житель Мукачево в прямому ефірі у соцмережі скаржився на дії поліцейських, після чого він повісився.

Наразі відомо, що чоловік 1992 року народження. Наразі правоохоронці з’ясовують його мотиви.