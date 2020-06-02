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Житель Мукачево поскаржився на поліцію та повісився

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 11:51
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Житель Мукачево поскаржився на поліцію та повісився

Наразі справу розслідують правоохоронці.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, стало відомо, що на Закарпатті розслідують причини самогубства жителя Мукачево. У прес-службі прокуратури Закарпатської області повідомили, що чоловіка могли довести до самогубства.

Так, житель Мукачево в прямому ефірі у соцмережі скаржився на дії поліцейських, після чого він повісився.

Наразі відомо, що чоловік 1992 року народження. Наразі правоохоронці з’ясовують його мотиви.

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