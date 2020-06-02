Житель Мукачево поскаржився на поліцію та повісився

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Наразі справу розслідують правоохоронці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, стало відомо, що на Закарпатті розслідують причини самогубства жителя Мукачево. У прес-службі прокуратури Закарпатської області повідомили, що чоловіка могли довести до самогубства.
Так, житель Мукачево в прямому ефірі у соцмережі скаржився на дії поліцейських, після чого він повісився.
Наразі відомо, що чоловік 1992 року народження. Наразі правоохоронці з’ясовують його мотиви.
10:39: Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського
10:10: Ялтинская конференция-2045: США, Великобритания, ФРГ, Китай и Украина.
09:25: Встановлена попередня причина самогубства породіллі у Кривому Розі
08:08: Сиріт з анексованого Криму вивозять у Росію - прокуратура
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