У МОЗ виявили першого хворого на COVID-19

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 11:15

Максим Степанов запевнив, що вживаються всі необхідні заходи, щоб завадити поширенню вірусу.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що у відомстві зафіксували першого хворого з коронавірусом. Про це сьогодні, 2 червня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на брифінгу.

«Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання коронавірусною хворобою Covid-19. Відразу було виявлено відповідно до узгодженого нами, Міністерством охорони здоров'я, алгоритмом і коло осіб, з якими контактував цей співробітник. Було визначено кількість цих людей. Сьогодні проведуть тестування ... якась кількість людей буде відправлено на самоізоляцію», - розповів він.

Нагадаємо, станом на 2 червня в Україні зафіксовано 24340 випадків COVID-19. На жаль, з них 727 людей померли.