У МОЗ виявили першого хворого на COVID-19

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Максим Степанов запевнив, що вживаються всі необхідні заходи, щоб завадити поширенню вірусу.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що у відомстві зафіксували першого хворого з коронавірусом. Про це сьогодні, 2 червня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на брифінгу.
«Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання коронавірусною хворобою Covid-19. Відразу було виявлено відповідно до узгодженого нами, Міністерством охорони здоров'я, алгоритмом і коло осіб, з якими контактував цей співробітник. Було визначено кількість цих людей. Сьогодні проведуть тестування ... якась кількість людей буде відправлено на самоізоляцію», - розповів він.
Нагадаємо, станом на 2 червня в Україні зафіксовано 24340 випадків COVID-19. На жаль, з них 727 людей померли.
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