Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
  • Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців
  • Новий проект, нова катастрофа – Полісся збираються «перекроїти»

У МОЗ виявили першого хворого на COVID-19

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 11:15
Версія для друку
У МОЗ виявили першого хворого на COVID-19

Максим Степанов запевнив, що вживаються всі необхідні заходи, щоб завадити поширенню вірусу.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що у відомстві зафіксували першого хворого з коронавірусом. Про це сьогодні, 2 червня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на брифінгу.

«Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання коронавірусною хворобою Covid-19. Відразу було виявлено відповідно до узгодженого нами, Міністерством охорони здоров'я, алгоритмом і коло осіб, з якими контактував цей співробітник. Було визначено кількість цих людей. Сьогодні проведуть тестування ... якась кількість людей буде відправлено на самоізоляцію», - розповів він.

Нагадаємо, станом на 2 червня в Україні зафіксовано 24340 випадків COVID-19. На жаль, з них 727 людей померли.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції