Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 10:39

Шарій прокоментував поведінку Ірини Фаріон на телеканалі НТА.

Новину передає «Преса України».

Блогер Анатолій Шарій відреагував на виступ колишньої депутатки ВРУ Ірини Фаріон на телеканалі НТА. Як відомо, політкиня не соромилася підбирати найобразливіші слова, щоб описати президента України Володимира Зеленського. А саме після його великої прес-конференції.

Фаріон назвала Зеленського недовершеною істотою, скотиною, тварюкою, падлом та іншими словами.

Шарій зауважив, що все це показали на телебаченні й телеведучі навіть не поправили гостю, а лише посміювалися на її слова. За його словами, після скандального ефіру навіть не було піднято питання про те, щоб забрати ліцензію у телеканала.

Блогер також нагадав, що він раніше викрив Ірину Фаріон в тому, що вона була членом КПРС. У відео Шарій розповів, що Фаріон давно мала бути притягнена до кримінальної відповідальності.