Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського 10:39
Ялтинская конференция-2045: США, Великобритания, ФРГ, Китай и Украина. 10:10
Встановлена попередня причина самогубства породіллі у Кривому Розі 09:25
Сиріт з анексованого Криму вивозять у Росію - прокуратура 08:08
У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку 14:14
Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки 13:47
З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові 13:20
З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США 12:37
Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали 11:10
Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини 10:29
Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією 10:02
Найбільший у світі електролітак успішно пройшов випробування 08:07
Шарій прокоментував поведінку Ірини Фаріон на телеканалі НТА.
Новину передає «Преса України».
Блогер Анатолій Шарій відреагував на виступ колишньої депутатки ВРУ Ірини Фаріон на телеканалі НТА. Як відомо, політкиня не соромилася підбирати найобразливіші слова, щоб описати президента України Володимира Зеленського. А саме після його великої прес-конференції.
Фаріон назвала Зеленського недовершеною істотою, скотиною, тварюкою, падлом та іншими словами.
Шарій зауважив, що все це показали на телебаченні й телеведучі навіть не поправили гостю, а лише посміювалися на її слова. За його словами, після скандального ефіру навіть не було піднято питання про те, щоб забрати ліцензію у телеканала.
Блогер також нагадав, що він раніше викрив Ірину Фаріон в тому, що вона була членом КПРС. У відео Шарій розповів, що Фаріон давно мала бути притягнена до кримінальної відповідальності.
10:39: Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського
10:10: Ялтинская конференция-2045: США, Великобритания, ФРГ, Китай и Украина.
09:25: Встановлена попередня причина самогубства породіллі у Кривому Розі
08:08: Сиріт з анексованого Криму вивозять у Росію - прокуратура
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.