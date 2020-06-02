Ялтинская конференция-2045: США, Великобритания, ФРГ, Китай и Украина.

zmxn 02 червня 2020, 10:10

... Не позднее 2045 года, в освобожденном от российской оккупации Крыму, в предместье Ялты - в Ливадийском дворце - состоится многосторонняя встреча лидеров пяти государств антипутинской коалиции, посвященная окончательному распаду РФ и установлению нового мирового порядка. Главы государств США, Великобритании, ФРГ, Китая и Украины обсудят механизм возврата оккупированных Россией за истекшие 120 лет территорий, присвоят новому образованию название "Республика Россия" и обозначат ее границы на политической карте мира. Также будет разработана масштабная и последовательная схема репараций. Республика Россия лишится права иметь собственную армию (исключительно - силы правопорядка) и будет поделена на пять равных секторов. На Вооруженные силы стран антипутинской коалиции будет возложена обязанность контроля за этими территориями. Финляндии будет возвращена Карелия. Весь Дальний Восток с Курильскими островами и Южным Сахалином отойдут Японии. 50% Сибири вернется в состав КНР. США овладеют половиной Урала и половиной Сибири. ФРГ и Великобритания заберут 1/2 территории европейской части РФ. Беларуси достанется Смоленская и Брянская области. Украине - Кубань, часть Ставрополья и часть Ростовской области. И Крым вернется домой - к родным берегам. Так закончится многовековая история этой мрачной, угрюмой, безнравственной страны на востоке... Этого дикого, злобного, обезумевшего зверя... Этого ядерного монстра, ненавидящего все, что находится на колючей проволокой ее вечного ГУЛАГа... ... Если кому-то этот сценарий покажется фантастикой - хочу заверить: все будет именно так. В кулуарах американского истеблишмента сегодня идут жарские дискуссии по поводу того, как сначала Джордж Буш-старший, а затем Билл Клинтон проявили в свое время преступную мягкотелость относительно Кремля. В начале 90-х, после распада СССР, Россия не ответила за свои кровавые злодеяния. США легкомысленно отпустили Империю зла, дышащую на ладан, на все четыре стороны, не поставив на колени. Более того: первые годы существования РФ, начиная с 1991 года, американцы регулярно снабжали продовольствием россиян, чтобы те не погибли от голода. Президентская мягкотелость отозвалось кровавым эхом в 2008-м. Русский фюрер, "накопив жирок", начал передел мира, растоптав исторические итоги Ялтинской конференции 1945 года. Горбатого кувалда исправит! И потому Россию американцы больше не простят - второго 1991 года не будет. Не будет лояльного Буша, не будет мягкотелого Клинтона. Будут только санкции. Жестокие, изматывающие, бесконечные... Может быть кто-то забыл знаменитую цитату Мадлен Олбрайт: "Единоличное обладание Россией Сибири - несправедливо. Сибирь следует поставить под международный контроль"? И Путин лично создал идеальные условия для волощения в жизнь идеи экс-госсекретаря США. Американцы мертвой хваткой вцепились в глотку РФ и непременно додавят ее - доведут дело до логического конца. Промежуточные итоги - налицо. Доллар по 75 рублей (а вчера еще был по 32). Нефть - в пределах 35 долларов за баррель (а вчера еще была по 140) . Дрожащий от унижения Лавров слезно скулит в ООН: "Снимите же, наконец, ваши санкции!" (а вчера еще он с довольной ухмылкой на лице рассказывал о позитивном влиянии сакций на развитие экономического сектора РФ). Невзирая на грозные российские "Искандеры", Международный олимпийский комитет категорически помножил на ноль все спортивные достижения России. И вишенкой на торте станет решение Гаагского трибунала... Что бы там не хрюкали путинские "пропагандоны" на Геббельс-ТВ - налицо начало агонии... Не верите, что Россия распадется? Это бред? Тогда скажите, хоть один из героических участников Парада победы в 1945 году, мог предположить, что спустя 35 лет, побежденные ветераны Вермахта, моложавые и бодрые, будут подкармливать их, больных, беззубых, бездомных солдат-победителей - немецкими продовольствеными наборами? Хоть один из 250 млн. советских людей в 1975 году мог подумать о том, что портреты вождя мирового пролетариата В. И. Ленина - почитаемого в СССР вместо Иисуса Христа - когда-нибудь "украсят" рулоны туалетной бумаги? У кого-то в 1985 году могла возникнуть мысль о том, что их непотопляемая супердержава - Советский Союз - станет политическим карликом, в одночасье рухнет и развалится на куски? Все вышеперечисленное еще недавно казалось сущим бредом. Но оглянитесь вокруг: и Советский Союз приказал долго жить, и изображениями Ленина подтирают задницы... ... Свалить современную РФ гораздо проще, чем СССР. Помните, как это было? США добились того, что стоимость барреля нефти опустилась ниже 10 долларов и у ЦК КПСС банально не хватало валюты для закупки продовольствия. Два сорта вареной колбасы в советских магазинах моментально сменили рыбьи головы. Но гомо советикус отказались их жрать. Начались массовые митинги, бунты, забастовки. И вскоре Советского Союза на стало. Россияне сегодня другие... Они привыкли курить сигареты "Мальборо", носить джинсы "Ли Купер", пользоваться Айфонами и передвигаться на роскошных "Фордах". Чтобы развалить Россию, нужно просто заставить ее жителей курить "термоядерную" "Приму", носить джинсы "Тверь", пользоваться телефонами "Мосэлектромаш" и ездить на "Ладе Калине". И очень скоро случится русский бунт, "бессмысленный и беспощадный". И РФ прикажет долго жить - все будет по сценарию конца 80-х...... Рейтинг Путина падает. Падает катастрофически. Заявление президента РФ от 11 мая 2020 года о необходимости увеличения минимального пособия по уходу за ребенком вдвое, связано с тем, что ему на стол положили реальную соцстатистику: 75% населения РФ недовольно действиями правительства. 90% молодежи хотели бы видеть в Кремле нового лидера... Желание провести Парад Победы в период жесточайшей эпидемии коронавируса - это еще одна попытка Путина любыми способами вернуть на место свой обвалившийся рейтинг...... Меня забавляют вечные споры в СМИ: вернется ли Крым в Украину? Только полные идиоты могут обсуждать этот вопрос: он не вернется. Россияне сами принесут его в зубах и заплатят нам репарации. Аргументы? Сколько угодно! Фактор нехватки воды, который уже сама путинская администрация Крыма называет катастрофической. Путин несколько раз заявлял на камеру, что вопрос с полуостровом решен окончательно и бесповоротно - Крым российский! Однако под страхом смерти в "свой Крым" не заходят ни "Почта России", ни "Сбербанк России". И бытовые аргументы... В августе 2015 года я в последний раз посетил Крым - мне хотелось своими глазами увидеть, как "падают камни с неба" в Симферополе. И я увидел... Портреты Сталина на каждом углу... Немецкие "Мерседесы", "украшенные" наклейками "На Берлин!"... Американские "Форды", украшенные наклейками "Можем повторить!"... Шатающиеся по городу толпы казаков всех мастей - вдрызг пьяных. небритых и мерзко вонючих... Десятки армейских палаток с пришитыми к входу плакатами: "Сбор денег для героев Донбасса"... Дошкольники, одетые в советскую военную форму и изнываюшие в ней в августовскую жару... И гвардейские ленты - везде: на подъездах, на пивных бочках, на урнах, на унитазах... Мирный, солнечный, ласковый украинский Крым превращался в российскую Палату № 6... В небольшом частном отеле, где я остановился и над крышей которого развевался российский флаг, из десяти номеров были заняты только три. Когда я спросил владельца, много ли он заработал в этом году, то получил ответ: "Да ты что?! В ноль хотя бы сработать... Но думаю, что "прогорю"..". Как бы он не мастурбировал на триколор, флаг на хлеб не намажешь... Уже в 2015-ом я слышал негодование от стариков - поклонников "руськага мира": "Что это творится? В 2014 году, Путин, дай бог ему здоровья, пенсии поднял почти втрое. А за минувший год местные власти подняли вдвое цены на коммуналку, продукты, проезд в транспорте, медикаменты... Нехорошо!...".Нехорошо? Да это же прекрасно! Если в 2014 году крымские врачи под страхом смерти боялись брать взятки, то в 2015 стали брать еще больше, чем до "камней с неба".... Как-то утром в Симферополе, на улице Жукова я поджидал такси. И стал свидетелем того, как на улице встретились две знакомые женщины лет 50-55. Произошло нечто такое, что у меня подкосились колени. Подружки обнялись и одна из них произнесла: "Доброго ранку, люба! З великим святом тебе!". Вторая ответила: "Дякую, люба! Тебе теж!". И они расцеловались. Знаете, какое было число? 24 августа, День Независимости Украины! Я подумал, что это просто случайность, но на следующий день Бог дал мне понять, что я ошибался. Я стоял на остановке в центре Симферополя в ожидании маршрутного такси. Тут ко мне подошла пожилая женщина, лет приблизительно 80-ти - по виду крестьянка - и обратилась на ...украинской мове: "Скажiть, будь ласка, а де тут знаходиться Пенсiйний фонд?". Все, стоявшие на остановке рядом со мной - окаменели. Украинский язык? В "русском" Крыму? Я обнял ее и негромко произнес: "Дуже прошу вас, говорите россiйскою...". Она резко отстранилась и произнесла: "Чого менI боятися? Я на своїй землi!"...

Я разговаривал с полковником российской полиции, бывшим "нашим", который вынужден был дать присягу РФ, ибо управление кадров МВД Украины запретило ему переезжать в Киев - не было ни жилья, ни должности. Он тоже скучает по Родине, он тоже хочет домой... Я был свидетелем того, как на улице какой-то местный ТВ-канал проводил опрос горожан. И многие - очень многие! - отказывались отвечать: это были наши!... И потому нет ни тени сомнений, что Крым вернется к родным берегам...

... Не позднее 2045 года, в освобожденном от российской оккупации Крыму, в предместье Ялты - в Ливадийском дворце - состоится многосторонняя встреча лидеров пяти государств антипутинской коалиции, посвященная окончательному распаду РФ и установлению нового мирового порядка. Россия навсегда исчезнет с политической карты мира, как когда-то с нее исчез Советский Союз. Даже не сомневайтесь в этом! Просто надо немного подождать... Просто надо запастись попкорном...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"