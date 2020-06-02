Коронавірус в Україні – Виявлено ще 328 нових хворих

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 09:54

У МОЗ представили оновлену статистику щодо поширення коронавірусу областями країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні лабораторно виявили 328 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих становить 24340 осіб, з яких 727 людей померли та 10078 одужали.

Найбільше хворих в Чернівецькій області — 3410 випадків, місті Київ — 3071 випадок, Рівненській області — 1823 випадки.

Найменше хворих в Луганській області — 47 випадків, Донецькій області — 164 випадки, Чернігівській області — 188 випадків. Варто зазначити, що інформації щодо поширення коронавірусу тимчасово окупованими територіями немає.

Ситуація в інших областях країни наступна.

Вінницька область — 1029 випадків;

Волинська область — 942 випадки;

Дніпропетровська область — 943 випадки;

Житомирська область — 776 випадків;

Закарпатська область — 1216 випадків;

Запорізька область — 450 випадків;

Івано-Франківська область — 1442 випадки;

Кіровоградська область — 516 випадків;

Київська область — 1623 випадки;

Львівська область — 1734 випадки;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 271 випадок;

Рівненська область — 1823 випадки;

Сумська область — 173 випадки;

Тернопільська область — 1180 випадків;

Харківська область — 1105 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 458 випадків;

Черкаська область — 411 випадків;

Нагадаємо, в Україні з 1 червня послабили карантин. Спортзали, басейни запрацювали в областях, де задовільна епідеміологічна ситуація.