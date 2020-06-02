Коронавірус в Україні – Виявлено ще 328 нових хворих

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У МОЗ представили оновлену статистику щодо поширення коронавірусу областями країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні лабораторно виявили 328 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих становить 24340 осіб, з яких 727 людей померли та 10078 одужали.
Найбільше хворих в Чернівецькій області — 3410 випадків, місті Київ — 3071 випадок, Рівненській області — 1823 випадки.
Найменше хворих в Луганській області — 47 випадків, Донецькій області — 164 випадки, Чернігівській області — 188 випадків. Варто зазначити, що інформації щодо поширення коронавірусу тимчасово окупованими територіями немає.
Ситуація в інших областях країни наступна.
Вінницька область — 1029 випадків;
Волинська область — 942 випадки;
Дніпропетровська область — 943 випадки;
Житомирська область — 776 випадків;
Закарпатська область — 1216 випадків;
Запорізька область — 450 випадків;
Івано-Франківська область — 1442 випадки;
Кіровоградська область — 516 випадків;
Київська область — 1623 випадки;
Львівська область — 1734 випадки;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 271 випадок;
Рівненська область — 1823 випадки;
Сумська область — 173 випадки;
Тернопільська область — 1180 випадків;
Харківська область — 1105 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 458 випадків;
Черкаська область — 411 випадків;
Нагадаємо, в Україні з 1 червня послабили карантин. Спортзали, басейни запрацювали в областях, де задовільна епідеміологічна ситуація.
10:39: Має сидіти - Шарій розібрав істерику Фаріон щодо Зеленського
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08:08: Сиріт з анексованого Криму вивозять у Росію - прокуратура
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