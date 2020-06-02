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Встановлена попередня причина самогубства породіллі у Кривому Розі

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 09:25
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Встановлена попередня причина самогубства породіллі у Кривому Розі

19-річна жінка народила недоношену дитину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, видання «Перший Міський» представило нові деталі самогубства дівчини у Кривому Розі. Встановлено, що вчора, 1 червня, 19-річна породілля вистрибнула з вікна пологового будинку №1. А саме з 4 поверху.

Вижити їй не вдалось. Стало відомо, що жінка народила недоношену дитину. Після пологів вона одразу відмовилась від дитини та, як зазначається, поводилася дуже нервово.

За словами медиків, молода мати навіть обговорювала по телефону свою можливу втечу з пологового будинку.

  

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