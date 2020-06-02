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Туреччина готова приймати у себе українців

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 08:50
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Туреччина готова приймати у себе українців

Уже у липні українці зможуть відправитись на відпочинок. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі українського Міністерства закордонних справ повідомили, що Туреччина та Україна узгодили відновлення подорожей в туристичних цілях. Як зазначається, відповідне питання обговорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Так, українці зможуть відправитись у курортну країну з 1 липня.

«Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить усі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку», – зазначили у відомстві.

Варто зазначити, що в Україні з 15 червня заплановане відновлення авіаперельотів. 

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