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Прокурор Криму нагадав, що на анексованому півострові порушуються права дітей.
Новину передає «Преса України».
Прокурор АР Крим Ігор Поночовний повідомив, що на анексованому півострові Крим знаходиться близько 450 тисяч дітей, яким нав’язали російську ідентичність. За його словами, з 2014 року РФ пропагує військову службу та мілітаризує освіту ще з дитинства.
Крім того, у Криму діти сироти та ті, які залишилися без батьківського піклування, не можуть обирати громадянство.
«У порушення статей 7, 8 Конвенції ООН про права дитини, це питання на момент окупації за них вирішила РФ. Починаючи з 2014 року, окупаційна влада запровадила програму «потяг надії», у ході якої дітей з півострова усиновлюють громадяни РФ та, відповідно, переміщують їх з території окупованого півострова до РФ», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 7 дітей віком від 10 місяців до 8 років вивезли до Москви, Бєлгорода, Республіки Адигея, Краснодарського краю та Воронезької області.
08:08: Сиріт з анексованого Криму вивозять у Росію - прокуратура
14:14: У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку
13:47: Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки
13:20: З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові
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