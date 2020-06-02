У США вводиться поліцейська диктатура – письменник

Аня Мартинюк 02 червня 2020, 07:32

Анатолій Ульянов прокоментував події у США на тлі вбивства темношкірого копом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 червня, український письменник та блогер Анатолій Ульянов, який проживає у США, повідомив у соцмережі, що президент Дональд Трамп оголосив про мобілізацію всієї армії і органів правопорядку проти американського народу.

«У США вводиться поліцейська диктатура», - зазначив Ульянов.

Він також додав фото, на якому видно поліцейського, який приставив пістолет до голови темношкірого чоловіка з дитиною на шиї.

Ульянов додав, що поліцейський адвокат Марла Браун закликав стріляти у протестувальників. Нагадаємо, мітинги у США почалися після того, як коп задушив темношкірого неозброєного чоловіка Джорджа Флойда.