У США вводиться поліцейська диктатура – письменник

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Анатолій Ульянов прокоментував події у США на тлі вбивства темношкірого копом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 червня, український письменник та блогер Анатолій Ульянов, який проживає у США, повідомив у соцмережі, що президент Дональд Трамп оголосив про мобілізацію всієї армії і органів правопорядку проти американського народу.
«У США вводиться поліцейська диктатура», - зазначив Ульянов.
Він також додав фото, на якому видно поліцейського, який приставив пістолет до голови темношкірого чоловіка з дитиною на шиї.
Ульянов додав, що поліцейський адвокат Марла Браун закликав стріляти у протестувальників. Нагадаємо, мітинги у США почалися після того, як коп задушив темношкірого неозброєного чоловіка Джорджа Флойда.
14:14: У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку
13:47: Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки
13:20: З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові
12:37: З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
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