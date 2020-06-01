Синоптик розповіла про літні опади в Україні

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Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у другий день літа.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. За її словами, 2-го червня циклон на ім`я Izolde творитиме синоптичну картину в країні.
«На високогір`ї Карпат можливий мокрий сніг, який ВЖЕ «прикрасив» літній краєвид снігом.
Опади у вигляді невеликого дощу можливі у північних областях, крім Сумщини, в Одеській області та Криму. Денна температура повітря становитиме переважно +14+18 градусів, на Сході до +17+22 градусів, у західній частині +8+13 градусів.
У Києві вдень температура повітря сягне +14 градусів.
14:14: У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку
13:47: Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки
13:20: З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові
12:37: З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
10:29: Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини
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