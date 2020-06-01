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Синоптик розповіла про літні опади в Україні

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 15:08
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Синоптик розповіла про літні опади в Україні

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у другий день літа. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. За її словами, 2-го червня циклон на ім`я Izolde творитиме синоптичну картину в країні.

«На високогір`ї Карпат можливий мокрий сніг, який ВЖЕ «прикрасив» літній краєвид снігом.

Опади у вигляді невеликого дощу можливі у північних областях, крім Сумщини, в Одеській області та Криму. Денна температура повітря становитиме  переважно +14+18 градусів, на Сході до +17+22 градусів, у західній частині +8+13 градусів.

У Києві вдень температура повітря сягне +14 градусів.

  

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