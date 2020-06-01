Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
  • Письменник про Порошенко та Forbes: Наростив жир за рахунок українців
  • Новий проект, нова катастрофа – Полісся збираються «перекроїти»

Разумкову принесли під ВРУ постоли

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 14:40
Версія для друку
Разумкову принесли під ВРУ постоли

Активісти вирішила нагадати спікеру про те, що мова – це зброя українців. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, під стінами ВРУ зібралися активісти. Так, причиною їх зібрання стала заява спікера Парламенту Дмитра Разумкова про те, що закон про функціонування української мови необхідно змінити.

За даними кореспондентів видання «Букви», під ВРУ мітингувальники принесли плакати з різноманітними гаслами, такими як «Разумков, суші постоли», «Наша мова - наша зброя», «Язик до Ростова доведе». 

Також активісти принесли постоли. Нагадаємо, Разумков вважає, що  мовний закон створює проблеми навколо питань квот на телебаченні і радіо. Також, на його думку закон не враховує інтереси людей, які живуть в Україні та розмовляють російською.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції