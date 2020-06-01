Разумкову принесли під ВРУ постоли

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 14:40

Активісти вирішила нагадати спікеру про те, що мова – це зброя українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, під стінами ВРУ зібралися активісти. Так, причиною їх зібрання стала заява спікера Парламенту Дмитра Разумкова про те, що закон про функціонування української мови необхідно змінити.

За даними кореспондентів видання «Букви», під ВРУ мітингувальники принесли плакати з різноманітними гаслами, такими як «Разумков, суші постоли», «Наша мова - наша зброя», «Язик до Ростова доведе».

Також активісти принесли постоли. Нагадаємо, Разумков вважає, що мовний закон створює проблеми навколо питань квот на телебаченні і радіо. Також, на його думку закон не враховує інтереси людей, які живуть в Україні та розмовляють російською.