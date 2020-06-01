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На жаль, вижити їй не вдалось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 червня, у Кривому Розі з вікна пологового будинку викинулася дівчина. Мова йде про пологовий будинок, що на площі Звільнення. Від отриманих травм дівчина померла на місці.
За даними «Першого міського», яке посилається на Криворізький відділ поліції, дівчина вистрибнула з 4 поверху. Деталі трагедії встановлюються.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові з вікна 19 поверху вистрибнула 42-річна жінка. Вона стрибала разом з 6-місячним сином.
14:14: У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку
13:47: Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки
13:20: З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові
12:37: З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
10:29: Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини
10:02: Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією
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