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У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 14:14
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У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку

На жаль, вижити їй не вдалось. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 червня, у Кривому Розі з вікна пологового будинку викинулася дівчина. Мова йде про пологовий будинок, що на площі Звільнення. Від отриманих травм дівчина померла на місці.

За даними «Першого міського», яке посилається на Криворізький відділ поліції, дівчина вистрибнула з 4 поверху. Деталі трагедії встановлюються. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові з вікна 19 поверху вистрибнула 42-річна жінка. Вона стрибала разом з 6-місячним сином.

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