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Шанувальники зірки помітили, що вона дещо набрала ваги.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, американська суперзірка Леді Гага була помічена у Лос-Анджелесі разом з бойфрендом Майклом Поланксі. Музична зірка була у захисній медичній масці, чорному бра та лосинах.
34-річна Гага також була без макіяжу та зачіски. Тим не менше, шанувальники звернули увагу на те, що зірка дещо втрачає форму під час карантину.
«Дякувати Богу, животик є не лише у мене», - відзначила інтернет-спільнота.
Нагадаємо, не так давно Леді Гага випустила спільну відеороботу з Аріаною Гранде.
14:14: У Кривому Розі дівчина вистрибнула з вікна пологового будинку
13:47: Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки
13:20: З'явилися деталі загибелі жінки та немовляти у Харкові
12:37: З'явилося фото українця, який направив вантажівку на протестувальників у США
11:10: Карантин послаблено – Українцям дозволили відвідувати спортзали
10:29: Випали з 16 поверху – У Харкові знайшли тіла матері та дитини
10:02: Трамп пригрозив оголосити антифашистів терористичною організацією
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