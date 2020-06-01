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Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки

Аня Мартинюк 01 червня 2020, 13:47
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Леді Гага була помічена під час карантинної прогулянки

Шанувальники зірки помітили, що вона дещо набрала ваги.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, американська суперзірка Леді Гага була помічена у Лос-Анджелесі разом з бойфрендом Майклом Поланксі. Музична зірка була у захисній медичній масці, чорному бра та лосинах.

34-річна Гага також була без макіяжу та зачіски. Тим не менше, шанувальники звернули увагу на те, що зірка дещо втрачає форму під час карантину.

«Дякувати Богу, животик є не лише у мене», - відзначила інтернет-спільнота.

Нагадаємо, не так давно Леді Гага випустила спільну відеороботу з Аріаною Гранде.

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